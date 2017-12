(ANSA) - RIETI, 28 DIC - "Dopo le 'arrabbiature' di questa mattina, finalmente due belle notizie. In merito alle infiltrazioni segnalate nelle Sae da una cittadina di Amatrice, ho chiesto e ottenuto che dal 2 gennaio partano dei sopralluoghi presso tutti i Sae, tutti. Perché non ci dovranno più essere inconvenienti di nessun tipo. E su questo sarò attento e inflessibile, perché per me e per la mia comunità è vita". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. (ANSA).