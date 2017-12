(ANSA) - LONDRA, 28 DIC - Agenti armati, sotto copertura e anche unità cinofile. La polizia di Londra ha rivisto la sicurezza in previsione del Capodanno nella capitale britannica dopo un anno in cui si sono verificati i sanguinosi attacchi terroristici nella metropoli e a Manchester. Scotland Yard ha precisato che non ci sono minacce specifiche per l'ultima notte del 2017 ma è necessario rimanere vigili. "I piani di polizia sono stati sviluppati e rivisti in seguito ai tragici fatti che sono avvenuti nel corso dell'anno", ha detto il commissario Nick Aldworth. I londinesi sono già abituati a muoversi fra agenti armati e misure di sicurezza rafforzate: l'anno scorso sempre a Capodanno erano stato dislocati nelle strade 3mila poliziotti.