(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Una settantenne di Piateda, in provincia di Sondrio, è rimasta gravemente ustionata per colpa, a quanto pare, della stufa. La donna aveva aperto la finestra per ritirare i panni stesi poco dopo aver acceso la stufa, quando, forse anche a causa una folata di vento, gli abiti che indossava hanno preso fuoco. Il marito, che era con lei si è ustionato le mani cercando di salvarla. Poi ha chiamato vigili del fuoco e soccorsi che l'hanno trasportata al Niguarda di Milano dove è ricoverata al centro grandi ustionati. Il marito, invece, è stato portato all'ospedale di Sondrio.(ANSA).