Turchia: 'volevano colpire a Capodanno', 29 arresti

(ANSA) - ANKARA, 29 DIC - La polizia turca ha arrestato 29 sospetti militanti dell'Isis, molti dei quali stranieri, in blitz simultanei ad Ankara: alcuni degli arrestati, riferisce l'Anadolou, stavano preparando attacchi in vista di Capodanno. Il materiale sequestrato nelle operazioni, scrive l'agenzia di Stato, indicava che alcuni di loro avevano già individuato i luoghi e fatto preparativi per colpire nella notte di Capodanno. L'anno scorso, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, un uomo armato sparò in un locale di Istanbul uccidendo 39 persone. Circa 500 agenti hanno partecipato all'operazione. La polizia aveva inoltre mandato di arrestare altri 17 sospetti. Ieri altri 38 sospetti membri dello Stato islamico, tra cui dei siriani, erano stati arrestati dall'antiterrorismo, nella provincia nordoccidentale di Bursa, in vista delle celebrazioni per l'anno nuovo, mentre si rafforzano le misure di sicurezza.