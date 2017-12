Tentato assalto a portavalori nel cagliaritano, spari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Un assalto a un furgone portavalori è fallito questa mattina nel cagliaritano. Il mezzo blindato è riuscito a superare il blocco stradale sulla nuova statale 125, all'altezza del comune di Castiadas, ma è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi dai rapinatori. I banditi hanno piazzato un camion dotato di gru poco distante da una galleria, ostruendo la strada. In quel momento transitava il furgone blindato della vigilanza Metropol Sarda. I vigilantes hanno visto il mezzo pesante che ostruiva parzialmente la carreggiata e probabilmente hanno notato anche i banditi. Nonostante questo non si sono fermati, proseguendo la corsa. I malviventi hanno quindi esploso alcuni colpi di arma da fuoco nel tentativo di fermarli, colpi che hanno raggiunto il mezzo senza riuscire a bloccarlo. È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, ma i rapinatori erano già fuggiti, abbandonando per strada il camion. Posti di blocco e controlli sono stati predisposti in tutto il territorio alla ricerca dei malviventi.