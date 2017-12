Portò le molotov alla Diaz, promosso a capo della Stradale di Roma

Dopo le polemiche per la nomina a numero due della Direzione investigativa antimafia di Gilberto Caldarozzi, condannato a tre anni e otto mesi in via definitiva per falso per i fatti del G8, arriva una nuova bufera questa volta su Pietro Troiani. Troiani, condannato anche lui per falso perchè portò le false molotov alla scuola Diaz, andrà a dirigere il centro operativo autostradale di Roma. Lo riportano il Fatto quotidiano e l’edizione genovese di Repubblica.

Nel corso delle indagini sui fatti del G8 del 2001 di Genova, i magistrati scoprirono che Troiani aveva dato, tramite il suo autista, due molotov da consegnare agli uomini che stavano effettuando le perquisizioni alla scuola Diaz, dove decine di manifestanti vennero picchiati brutalmente nel corso di un blitz mentre dormivano. Troiani era stato sospeso, era stato affidato ai servizi sociali e espiata la pena era rientrato in polizia.