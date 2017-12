(ANSA) - LONDRA, 29 DIC - La Gran Bretagna è ancora nella morsa della neve e del gelo. Nelle ultime ore sono state interessate in particolare il nord dell'Inghilterra e la Scozia. Secondo il Met Office, la scorsa notte è stata la più fredda di quest'anno, con la temperatura di -12 registrata a Loch Glascarnoch, sulle Highlands. Sempre in Scozia, questa mattina è stato temporaneamente chiuso l'aeroporto di Glasgow per permettere l'intervento dei mezzi spazzaneve. Anche i trasporti su strada sono resi molto difficoltosi dalla presenza di neve e ghiaccio.