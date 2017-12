Rifiuti da Roma, la Raggi: "Momento delicato, niente polemiche"

«Invito tutti alla responsabilità istituzionale; in questo momento serve calma e non si devono alzare i toni perchè alimentano polemiche, alimentano strumentalizzazioni che, in un momento così delicato non fanno bene a nessuno, a Roma o ai romani». Così la sindaca Virginia Raggi ha risposto a chi le chiedeva un commento sulle parole del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla questione rifiuti. «Ora - ha continuato Raggi - quello che so, è che la Regione Lazio e l’Ama hanno fatto richiesta all’Emilia Romagna. Stanno trattando e i rapporti devono esserci tra enti omologhi. Eravamo grati alla Toscana come lo saremo al Governatore dell’Emilia Romagna se vorrà supportarci. Ma penso sia fondamentale un richiamo alla responsabilità istituzionale e abbassare i toni. Non ho fatto polemica e non intendo entrarci su un tema così delicato». Ieri Bonaccini, in merito alla richiesta del Lazio di smaltire una quantità di rifiuti romani, aveva osservato che «se ci fossero atteggiamenti meno arroganti della sindaca Virginia Raggi forse questo aiuterebbe ad avere un rapporto istituzionale un pò meno complicato». (ANSA).