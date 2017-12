Milano:Sala,se Regione non aiuta bus Milano a 2euro in 2019

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "Se non arriva un aiuto dal Governo o dalla Regione, a Milano dal 2019 l'aumento a 2 euro del prezzo del biglietto del trasporto pubblico sarà inevitabile": così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione di giunta tenutasi oggi al Teatro del Buratto. "Credo che sarebbe giusto premiare chi investe - ha precisato - e Milano ha investito molto nelle nuove linee metropolitane. Del resto è una scelta inevitabile, non si può ingolfare la città con altri autobus o altri tram. Ma questo ha un costo, e se non si trovano nuove risorse dovremo portare a 2 euro il prezzo del biglietto sul trasporto pubblico". L'unica via di uscita per evitare l'aumento è che giungano aiuti da Governo e Regione. "Per la precisione, è la Regione che deve farsi sentire con il Governo - ha concluso Sala -. Del resto non è giusto che chi si impegna nell'infrastrutturazione non venga premiato". (ANSA).