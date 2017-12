(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Si", ci sarà un'ordinanza anti-botti per Capodanno. "Gli uffici stanno lavorando come accade anche in altre città italiane", lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della conferenza stampa in cui ha presentato le azioni per il rilancio e lo sviluppo dell'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa).