(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 DIC - Il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, ha telefonato stamani a Papa Francesco. Secondo i media turchi Erdogan ha espresso ancora le sue preoccupazioni per la decisione americana su Gerusalemme che sta portando nuove tensioni in tutto il Medio Oriente. Il vice direttore della Sala Stampa Vaticana Paloma Garcia Ovejero ha confermato il colloquio telefonico tra il Papa ed Erdogan. "La conversazione ha avuto luogo - ha precisato - per iniziativa del Presidente turco". Dal Vaticano nessuna indicazione invece sul contenuto della conversazione.