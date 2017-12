(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Dopo mesi di stretta collaborazione con il NYT, a cui ho fornito video, foto, documentazione, contatti, ecco ora l'inchiesta della prestigiosa testata americana". Così, in una nota, il senatore del M5s Roberto Cotti. "La denuncia è forte, le prove schiaccianti, le responsabilità del Governo italiano evidentissime. Un Governo che continua ad autorizzare l'export delle bombe nonostante le mie denunce, con ben 6 interrogazioni parlamentari a cui non si sono degnati di rispondere per cercare di giustificare il loro operato. Un impegno, il mio, finalmente premiato (https://goo.gl/wvAXdG). "Sono orgoglioso - aggiunge - di avere collaborato all'inchiesta giornalistica, evidenziando l'importante ruolo del M5s nella denuncia di questo immane crimine".