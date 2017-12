Muore investito da una moto durante una gara al kartodromo

(ANSA) - OTTOBIANO (PAVIA), 29 DIC - Un uomo di 68 anni, che assisteva a bordo pista, con funzioni di controllo, a una gara in corso al kartodromo "South Milano" di Ottobiano (Pavia), è stato investito da una moto ed è morto poco dopo. È avvenuto intorno alle 15 di oggi. Inutile l'arrivo dei mezzi del 118 e dell'elicottero arrivato da Alessandria. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Vigevano. Secondo una prima costruzione l'uomo si sarebbe avvicinato a un concorrente protagonista di una caduta per soccorrerlo quando è sopraggiunta un'altra motocicletta che l'ha centrato. (ANSA).