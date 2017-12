LONDRA - 'Sir' Ringo Starr e 'Sir' Barry Gibb. L'ex batterista dei Beatles e il più anziano (e unico ancora in vita) dei Bee Gees sono tra le celebrità che verranno insignite del prestigioso 'cavalierato' concesso dalla monarchia britannica, divenendo quindi 'Sir'. La lista delle personalità destinate a diventare 'cavalieri' per i loro meriti o il loro coraggio viene resa nota due volte l'anno, alla vigilia dell'anno nuovo e in giugno, quando viene ufficialmente celebrato il compleanno della regina Elisabetta.