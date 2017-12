Botti: scoperta polveriera fuochi d'artificio a Gallipoli

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Una polveriera abusiva di fuochi d'artificio è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza nel territorio di Gallipoli, nel corso dei servizi di controllo. I baschi verdi del gruppo Lecce, in collaborazione con i finanzieri della compagnia di Gallipoli, hanno individuato una persona, incensurata, di nazionalità italiana, che trasportava a bordo di un mezzo un ingente quantitativo di materiale pirotecnico "fatto in casa". Nel corso dei successivi controlli nella sua abitazione, i militari hanno scoperto un laboratorio illegale di fuochi d'artificio: nei locali erano nascoste numerose attrezzature professionali per la lavorazione artigianale di materiale esplosivo e sono state scoperte alcune casse con botti e fuochi d'artificio già confezionati. In particolare, sono stati complessivamente sequestrati quasi 6000 componenti per il confezionamento di giochi pirotecnici e oltre 16 kg di polvere da sparo che erano stati nascosti e sotterrati nel giardino dell'abitazione. L'uomo è stato denunciato.