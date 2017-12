(ANSA) - MACERATA, 30 DIC - Una slavina è caduta nella zona tra Pintura di Bolognola e Pizzo Tre Vescovi, sui Monti Sibillini, in provincia di Macerata. Due persone sono state travolte, ma non sono rimaste sepolte e sono state estratte dai soccorritori, arrivati sul posto con gli sci. Sul luogo squadre di vigili del fuoco, Soccorso Alpino e l'eliambulanza del 118, per la quale è stata predisposta una piazzola di atterraggio a valle, per evitare eventuali valanghe secondarie. Al momento si sta valutando come trasportare i feriti.