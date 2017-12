(ANSA) - TRANI, 30 DIC - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, a Trani, dopo che questa mattina un uomo è stato raggiunto, all'interno della sua attività commerciale, una pescheria, da un colpo di arma da fuoco - sparato da una persona non ancora identificata - che lo ha ferito a un braccio. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di Trani. Le condizioni della vittima dell'agguato, compiuto da un uomo entrato nella pescheria, non sono gravi. Al vaglio dei carabinieri le testimonianze della vittima e di chi lavora con lui e le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.