Turismo: 2017 anno record, presenze sopra 420 milioni

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Un Capodanno da 'tutto esaurito' e soprattutto un anno record per il turismo che si avvia a chiudere con oltre 420 milioni di presenze, il 4,2% in più sul già ottimo 2016. Emerge dall'indagine previsionale sui flussi turistici realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Confesercenti. Per la prossima notte di San Silvestro sono state già riservate l'87% delle camere offerte online, con punte del 94% per le località montane, ed è attesa una crescita nei giorni finali. Un dato che conferma il buon andamento delle feste 2017, per le quali si stimano 16,8 milioni di presenze, 380 mila in più sullo scorso anno. "In questi ultimi due anni - dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - il turismo ha dimostrato di essere un settore su cui puntare, un volano insostituibile per la ripresa del paese: l'auspicio è che l'attenzione alle imprese del comparto diventi un elemento centrale nell'agenda economica del prossimo Governo".