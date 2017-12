(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 30 DIC - "Cortina non pensa al numero 'chiuso' per i turisti. Cortina è per tutti. Certo la montagna va rispettata, e affrontata in modo organizzato, ma abbiamo le capacità per accogliere chiunque voglia venire qui". Il sindaco della cittadina ampezzana, Giampietro Ghedina, chiude così il dibattito sui favorevoli o contrari all'idea 'numero chiuso', dopo il caos del 27 dicembre scorso, quando decine di automobili di vacanzieri finite fuori strada perchè senza catene o gomme invernali hanno bloccato l'accesso al centro. Nei delle festività del Natale, ricorda Ghedina, Cortina ospita 40-50mila vacanzieri, "e con una nevicata di 70 centimetri, come quella della scorsa settimana, è normale si formino code e rallentamenti, soprattutto se qualcuno non rispetta le regole e il buon senso". "Non è diverso - osserva Ghedina - quando in pieno agosto si tenta di raggiungere le spiagge del litorale veneziano. Ma Cortina, capisco, fa più notizia".