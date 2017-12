Ucraina: uomo si barrica in poste Kharkiv, ostaggi

(ANSA) - MOSCA, 30 DIC - Un uomo armato che indossa una maschera ha sequestrato un ufficio postale vicino alla stazione della metropolitana Kyivska a Kharkiv, in Ucraina, prendendo in ostaggio nove adulti e due bambini. Così a Interfax il capo della polizia nazionale regionale, Oleh Bekh. "Nove adulti e due bambini sono [tenuti in ostaggio] lì. Per ora non ci sono richieste, non ha richiesto nulla, a questo punto stiamo cercando di contattarlo", ha detto Bekh. Le strade sono state bloccate intorno al luogo dell'incidente.