M5S: per eletti sparisce obbligo non associarsi a partiti

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Sparisce l'obbligo a non associarsi con altri partiti per gli eletti del M5S. I futuri parlamentari, infatti, stando al nuovo Codice Etico, devono "compiere ogni atto funzionale all'attuazione e realizzazione del programma del M5S e ad astenersi da comportamenti che possano risultare di ostacolo per l'attuazione del programma " ma per loro sparisce l'obbligo, previsto nel Codice di comportamento del 2013, a non associarsi con altri partiti o gruppi. Punto, questo, che rimuove un ostacolo regolamentare alla possibilità del M5S di fare alleanze. Per gli eletti inoltre scatta l'obbligo di contributo di 300 euro al mese per la complessa struttura web del Movimento ovvero per le "piattaforme tecnologiche che supportano l'attività dei gruppi e dei singoli parlamentari".