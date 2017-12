(ANSA) - NEW DELHI, 31 DIC - Un commando suicida ha attaccato oggi prima dell'alba una base della forza paramilitare indiana (Crpf) in Kashmir, causando la morte di un soldato ed il ferimento di altri due. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Un portavoce della Crpf ha precisato che i militanti hanno fatto irruzione lanciando bombe a mano nell'accampamento del 185/o battaglione di stanza a Lethpora, nella Valle del Kashmir, impegnandosi in uno scontro a fuoco con gli uomini della sicurezza. L'attacco è stato rivendicato da Jaish-e-Mohammed (Jem), movimento fondamentalista islamico filo-pachistano, di cui un comandante era stato ucciso dai paramilitari indiani nella notte del 26 dicembre.