Iran, stop a Instagram e Telegram

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Instagram e Telegram sono stati bloccati in Iran 'per mantenere la pace' durante le proteste. Lo annuncia la tv di stato iraniana, dopo che amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov aveva denunciato via twitter il blocco dell'app. Intanto, il vice governatore della provincia iraniana Habibollah Khojastepour ha dichiarato che dietro le proteste di questa notte a Doroud, nel Lorestan, durante i quali sono state uccise due persone c'è "la mano di servizi segreti stranieri e gruppi dissidenti". Secondo i dati ufficiali due persone sono rimaste uccise e altre sei ferite nelle manifestazioni di protesta contro il carovita in corso in tutto l'Iran. Secondo notizie ufficiose, invece, le vittime sono sei. Parlando con l'agenzia Irna Khojastepour ha smentito categoricamente che l'esercito o le forze di sicurezza abbiano sparato sui manifestanti