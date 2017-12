Capodanno: in Nuova Zelanda e a Sidney è già il 2018

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - I fuochi di artificio hanno illuminato Auckland in Nuova Zelanda, la prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno, 13 ore prima che in Italia. Tra due ore toccherà anche a Sidney dove, come tradizione e' atteso un mega spettacolo pirotecnico nella baia dell'Opera; a Tokyo, 9 ore prima di noi, si alzeranno nel cielo le lanterne bianche dai Giardini Imperiali; poi Singapore prima di passare all'India (5 ore), la Russia (a Mosca si festeggia 3 ore prima di Roma).