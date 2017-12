Kenya: scontro fra autobus e camion, almeno 36 morti

(ANSA) - NAIROBI, 31 DIC - Almeno 36 persone sono morte oggi nell'ovest del Kenya in seguito a un incidente stradale tra un autobus e un camion: lo ha reso noto la polizia. L'autobus, ha spiegato il comandante della polizia stradale della Rift Valley Zero Arome, viaggiava in direzione Nairobi quando si e' scontrato con il camion. Secondo Arome la sciagura e' stata provocata da un malfunzionamento dei freni dell'autobus. Gli incidenti stradali in Kenya provocano circa 3.000 vittime all'anno.