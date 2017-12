Iran: manifestanti ancora in strada a Teheran e altre città

(ANSA) - TEHERAN, 31 DEC - Continuano le manifestazioni in Iran, a Teheran e in altre grandi città. In serata nella capitale i dimostranti hanno cominciato a radunarsi in piazza Enghelab e nelle strade principali, gridando slogan contro le autorità, compreso l'ayatollah Khamenei e i leader religiosi del Paese. Le strade sono presidiate da agenti in tenuta antisommossa. Il traffico è intenso e le auto suonano ripetutamente il clacson. La polizia invita la gente a lasciare l'area. Il governatore di Teheran, Mohammad Hossein Moghimi, ha ribadito oggi che i raduni non sono stati autorizzati e che quindi ogni manifestazione è illegale.