Monossido di carbonio, 4 giovani intossicati nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 31 DIC - Quattro giovani sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un'abitazione a Melo di Cutigliano (Pistoia), sull'Appennino. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. I quattro si sono presentati all'ospedale di montagna di San Marcello Pistoiese dicendo di accusare dei malori. Gli accertamenti medici hanno rilevato che, in effetti, erano rimasti intossicati, probabilmente da esalazioni. Colpite due ragazze di 18 anni, poi trasportate in codice giallo a Firenze, all'ospedale di Careggi, e anche due ragazzi di 18 anni, trasferiti invece in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia. Nella casa dove si sono sentiti male avviate verifiche agli impianti termici da parte dei vigili del fuoco. Da primi accertamenti sembra che le esalazioni vadano attribuite ad un malfunzionamento della caldaia a gas della casa. L'abitazione era stata affittata per trascorrere il Capodanno. I quattro sono tutti di Pistoia.