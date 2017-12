Costa Rica: precipita aereo con 12 persone a bordo

(ANSA) - SAN JOSE', 31 DIC - Un aereo con 12 persone a bordo è precipitato in un'area boschiva a Guanacaste, nel nordovest della Costa Rica. Lo ha reso noto il governo pubblicando immagini del relitto in fiamme e aggiungendo che l'aereo apparteneva alla compagnia locale Nature Air. Non ci sono al momento notizie sulla sorte dei passeggeri né sulle cause dell'incidente.