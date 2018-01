(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Colpito alla schiena, molto probabilmente da un proiettile vagante, mentre era a bordo della sua auto: è accaduto ieri pomeriggio a Napoli. L'uomo, 51 anni, stava attraversando via Carbonara dopo le ore 18 quando è stato colpito. La Polizia di Stato non esclude che possa trattarsi di un proiettile vagante: i rilievi hanno riscontrato un foro di entrata nel portellone posteriore. Il 51enne è ricoverato con sospetta lesione ossea; è in prognosi riservata e rischia l'asportazione del rene.