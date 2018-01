Uomo trovato morto con gola tagliata, domani l'autopsia

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - Proseguono le indagini sul caso dell'imprenditore trovato morto nella sua auto, per strada, ieri mattina, a Viboldone, frazione di S.Giuliano Milanese (Milano). L'autorità giudiziaria ha infatti fissato per domani l'autopsia, da cui si dovranno stabilire le esatte cause di morte. I carabinieri di Milano, che conducono gli accertamenti coordinati dalla Procura di Lodi, hanno intanto sentito famigliari e conoscenti, per capire lo stato economico del professionista, che stava attraversando un periodo difficile. Oggi, inoltre, con il supporto della Protezione civile verrà dragato il tratto di fossato (adiacente al punto esatto in cui è stata inferta la ferita alla gola) dove potrebbe essere caduto il coltello o l'oggetto usato per la lesione mortale.