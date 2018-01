(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Arriva l'Iva in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti che, per la prima vlta nel Golfo, hanno introdotto a partire da oggi un'imposta al 5%, testa a incrementare le entrare e rilanciare l'economia interna. Lo riferisce Al Jazeera. La tassa è applicata su molti prodotti, inclusi cibo, vestiti, benzina, elettronica, telefonia e nelle bollette di acqua ed elettricità. La svolta è stata decisa nell'ambito del Consiglio di cooperazione del Golfo, gli altri Paesi membri, Qatar, Bahrein, Oman e Kuwait hanno tempo fino al 1 gennaio 2019 per applicare la tassa.