Maltempo: frana in Friuli, una quindicina persone isolate

(ANSA) - PORDENONE, 1 GEN - Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'abitato di Chievolis conduce a quello di Selva, nel comune di Tramonti di Sopra (Pordenone). L'evento si è verificato di prima mattina e non ha coinvolto persone. A monte della frana si trovano attualmente una quindicina di persone, tra residenti e turisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno in valle. In zona stanno ora giungendo i tecnici della Edison, la società che gestisce i due impianti idroelettrici di Ca' Selva e Ca' Zul, che si occupa anche della transitabilità dell'arteria. Mobilitati anche i volontari della Protezione civile comunale. "Prima di sera la sede stradale sarà liberata - ha detto all'ANSA il sindaco di Tramonti di Sopra, Giacomo Urban - faremo scendere a valle i villeggianti e poi faremo delle valutazioni con la Protezione civile regionale". (ANSA).