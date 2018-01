(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 GEN - Il premier Benyamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin si sono scambiati oggi auguri di buon anno nel corso di una telefonata in cui hanno anche concordato di tornare ad incontrarsi per fare il punto su una serie di sviluppi regionali. Lo rende noto la radio pubblica israeliana. In questa fase ad Israele preme concordare con la Russia alcune 'linee rosse' relative alle attivita' in Siria dell'Iran e delle milizie sciite alleate, fra cui gli Hezbollah libanesi. Secondo la stampa, Israele segue in questi giorni con attenzione e preoccupazione la dislocazione di miliziani sciiti in una zona distante pochi chilometri dalle posizioni israeliane sulle alture del Golan.