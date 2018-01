Capodanno: 45mila persone a festa Atomium Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 1 GEN - Sono stati in 45mila, leggermente meno dei 50mila previsti, a partecipare alla grande festa in piazza a Bruxelles con spettacolo pirotecnico, musica e teatro che per la prima volta ha avuto luogo all'Atomium in occasione dei suoi 60 anni. Nonostante condizioni meteo difficili, con forti piogge e raffiche di vento che in altre città del Belgio hanno portato all'annullamento dei fuochi, anche alla Grand'Place con lo spettacolo di suoni e luci ha visto un grande successo di gente, al punto da costringere la polizia verso mezzanotte a bloccare l'accesso perché c'erano oltre 10mila persone. Nessun problema particolare è emerso a livello di sicurezza. Sono stati registrati solo alcuni disordini minori in note zone periferiche 'calde', tra cui Molenbeek. Alcuni giovani hanno appiccato il fuoco ad alcuni sacchetti dell'immondizia e a qualche auto, prendendo particolarmente di mira la polizia e i pompieri, anche con alcuni lanci di pietre. In totale ci sono stati 37 fermi.