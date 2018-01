Incidenti stradali:migrante 17enne muore investito da 2 auto

(ANSA) - PORTIGLIOLA (REGGIO CALABRIA), 1 GEN - Un diciassettenne senegalese è stato travolto ed ucciso da due auto lungo la statale 106, nel territorio del comune di Portigliola, nel reggino. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. B.A., era giunto in Italia solo da pochi giorni, il 19 dicembre scorso, ed era ospite del centro per minori non accompagnati gestito dall'associazione Olimpia 0-9 e aveva regolare permesso di soggiorno. Ieri sera, al momento dell'incidente, il ragazzo stava attraversando la strada in una zona scarsamente illuminata. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia stradale di Siderno e Palmi, è stato prima investito da una Citroen e sbalzato sulla corsia opposta dove è stato travolto da un'Alfa Romeo 147. I conducenti delle due vetture si sono subito fermati per prestare soccorso, ma per il ragazzo non c'era più niente da fare. (ANSA).