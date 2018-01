Migranti: Mattarella, da Italia impegno su Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "L'Italia continuerà a dedicare la massima attenzione ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e al continente africano, contribuendo, anche con nuove risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo e alle missioni internazionali di pace, a iniziative concrete per fronteggiare le sfide comuni in materia economica, sociale e di sicurezza". Lo scrive il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Santo Padre, commentando l'intervento di Francesco alla 51› Giornata Mondiale della Pace, intitolato "Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace". "Tutto ciò senza dimenticare l'intenso impegno per il salvataggio in mare di vite umane e per l'accoglienza nel nostro Paese di profughi e migranti. Anche l'Unione Europea, che nel gestire il fenomeno migratorio può fare molto più dei singoli Stati Membri, deve affrontare il tema con lungimiranza e in maniera strutturale", scrive il capo dello stato.