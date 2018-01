(ANSA) - BARI, 1 GEN - Si è tuffato in mare anche il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, questa mattina per dare il benvenuto al nuovo anno. Decaro ha partecipato alla Marcialonga Nicolaiana: dopo la messa nella Basilica di San Nicola e la benedizione del Padre Priore, gli atleti hanno seguito la scia delle biciclette dei bersaglieri per una breve corsa tra i vicoli della Città Vecchia. Infine l'arrivo a Pane e Pomodoro per il tradizionale tuffo in mare al quale ha partecipato anche il sindaco, in costume da bagno e cravattino rosso al collo. L'evento, appuntamento tradizionale del Capodanno barese, è giunto alla 19esima edizione ed è patrocinato dal Comune.