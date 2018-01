(ANSA) - ISLAMABAD, 2 GEN - Almeno sei persone, fra cui due bambini, sono morte ieri in Pakistan per l'esplosione di una bombola di gas nel principale ospedale di Attock, città della provincia di Punjab. Lo riferisce la tv Express News. Il vice commissario di polizia Rana Akber Hayat ha dichiarato al riguardo che "le vittime sono state causate dal crollo di una parte del reparto donne dell'ospedale". I soccorritori hanno lavorato varie ore per rimuovere le macerie e raggiungere i cadaveri delle persone decedute.