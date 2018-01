Estorsione ai danni datori lavoro, arrestati sei albanesi

(ANSA) - ROCCA IMPERIALE (COSENZA), 2 GEN - I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato sei cittadini albanesi con l'accusa di estorsione aggravata ai danni dei loro datori di lavoro italiani. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di sei misure cautelari in carcere emesse dal Gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica. L'attività investigativa è stata avviata a seguito della richiesta di aiuto rivolta ai militari dal titolare e da alcuni dipendenti di una ditta dopo l'ennesima violenza subita da sei loro dipendenti. La tempestività delle indagini, secondo quanto riferiscono i carabinieri, ha permesso in breve tempo di riscontrare le testimonianze rilasciate da altri dipendenti e dagli stessi titolari nonché di documentare, mediante l'acquisizione di registrazioni di impianti di videosorveglianza, le azioni delittuose messe in atto dagli arrestati. Le accuse contestate sono, a vario titolo, quelle di estorsione, tentata e consumata, sequestro di persona e lesioni gravi.