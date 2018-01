Donna fatta a pezzi, cadavere è di una marocchina

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - E' di una donna marocchina di 46 anni, che viveva a Verona, il cadavere smembrato ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel veronese. Lo confermano fonti dei carabinieri di Villafranca. La donna era in Italia da circa 20 anni, e viveva svolgendo lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da tempo dal marito, che ora gli investigatori stanno cercando. All'identificazione i carabinieri sono giunti grazie agli indizi delle ricognizioni medico legali. Il corpo era stato sezionato dall'assassino in una decina di pezzi, probabilmente con l'uso di una sega a motore, e abbandonato in campagna.