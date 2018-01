Accuse di molestie: lascia Martins, leader del New York City ballet

Dopo varie accuse di molestie sessuali e abusi fisici e verbali che risalirebbero sino al 1993, Peter Martins, 71 anni, potente leader del leggendario New York City Ballet che ha forgiato per oltre trent'anni, ha deciso di ritirarsi. Lo scrive il Nyt. «Ho negato e continuo a negare di essere stato coinvolto in tali cattive condotte», ha scritto nella sua lettera di dimissioni, mentre continua un’indagine indipendente. Le accuse hanno diviso le danzatrici: alcune ex ballerine sono contro Martins, altre attuali lo difendono