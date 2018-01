Maltempo: pioggia e vento forte in Calabria,neve sui rilievi

(ANSA) - CATANZARO, 2 GEN - Pioggia e vento nelle ultime ore in Calabria. Sui rilievi, dalla Sila all'Aspromonte e al Pollino, non è mancata la neve per le gioia di turisti e amanti degli sport invernali. Le condizioni meteo particolarmente avverse sul catanzarese dove squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono state impegnate nella notte su diversi interventi. In particolare per rimozione ostacoli, alberi e cartelloni pubblicitari divelti, ma anche verifiche tetti ed infiltrazioni d'acqua. Al porto di Catanzaro si sta operando per mettere in sicurezza un motopeschereccio ormeggiato che, per cause non ancora potute accertare, ha iniziato ad imbarcare acqua con rischio di affondare. In centro città un palo con diverse insegne si è abbattuto danneggiando una autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Precipitazioni diffuse si registrano un po' in tutta la regione.(ANSA).