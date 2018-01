Incendio in mansarda, evacuato anche un disabile

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Una ventina di persone sono state evacuate per un incendio scoppiato questa mattina nella mansarda di un palazzo in viale Campania, a Milano. Un condomino affetto da disabilità è stato trasportato al sicuro dai vigili del fuoco mentre un'altra persona (pare che sia la proprietaria dell'appartamento da cui è partito il rogo) sarebbe rimasta intossicata. Le condizioni non sono gravi e i vigili del fuoco stanno ultimando le procedure di spegnimento e messa in sicurezza. Ancora da chiarire con precisione le cause del rogo. (ANSA).