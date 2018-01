Morto Cosimo Lacirignola, segretario generale Ciheam

(ANSA) - BARI, 2 GEN - Si è spento oggi, prematuramente, Cosimo Lacirignola, segretario generale del Ciheam, organizzazione intergovernativa euromediterranea. Lacirignola, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi), aveva 60 anni, era sposato e lascia tre figli. Già funzionario della Commissione europea, nel 1983 Lacirignola aveva iniziato la carriera al Segretariato generale del Ciheam a Parigi. Dal 1987 al 2016 è stato direttore della sede italiana del Ciheam, a Valenzano (Bari), trasformandola in un polo di eccellenza per l'intera area del Mediterraneo nel campo della ricerca, formazione e cooperazione sui temi dell'agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale. Nel 2013 era stato nominato segretario generale del Ciheam. Per un breve periodo Lacirignola è stato anche presidente della Fiera del Levante di Bari. La camera ardente sarà allestita oggi nell'aula magna del Ciheam Bari a partire dalle 12.30. Il rito funebre si svolgerà domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria Maddalena, in via degli Alfaraniti a Bari.