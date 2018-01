Colpo di Capodanno ad Oristano,bottino oltre 100 mila euro

(ANSA) - CAGLIARI, 2 GEN - Ammonta a oltre 100 mila euro ma potrebbe ancora aumentare il bottino del colpo messo a segno la notte di Capodanno all'interno della gioielleria Olla che si trova al pian terreno del Centro commerciale di Porta Nuova a Oristano. La quantificazione esatta non è ancora stata ultimata: la "banda del buco" ha portato via molti gioielli e preziosi, riuscendo ad aprire anche il caveau dell'esercizio commerciale. Un colpo da professionisti, come lo hanno definito gli investigatori della squadra mobile di Oristano, coordinati dal dirigente Samuele Cabizzosu, arrivato sul posto insieme ai suoi uomini e alla scientifica per un dettagliato sopralluogo. I malviventi, almeno quattro persone, hanno pianificato nel dettaglio ogni elemento. Sapevano che i corridoi del centro commerciale erano dotati di allarme volumetrico, come sapevano che le vetrine del negozio, nel caso fossero state forzate, avrebbero fatto scattare l'allarme. Hanno agito probabilmente in piena notte.