Francia:arriva tempesta Eleanor,allerta meteo anche a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 2 GEN - Maltempo senza tregua in Francia. Dopo Carmen, la Francia si prepara ad una nuova tempesta invernale denominata Eleanor. Meteo France ha decretato l'allerta arancione per 21 dipartimenti transalpini, inclusa la regione di Parigi. L'inizio del fenomeno meteorologico è previsto intorno alla mezzanotte con una fine annunciata per le 17:00 di domani. Nei giorni scorsi, la tempesta Carmen con venti fino a 100 km orari, da ovest a est, ha causato un morto e lasciato almeno 65 mila case senza corrente elettrica.