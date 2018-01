(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Siamo pronti a collaborare sin da subito, in risposta al vostro appello di ieri, per mettere insieme le forze ed aiutarvi a superare così il problema delle firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche". E' quanto si legge nel messaggio inviato da Giulio Santagata, Angelo Bonelli e Riccardo Nencini, promotori della lista "Insieme" (alleata al Pd) ai leader di "+Europa" Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Riccardo Magi. "Quello che proponiamo è anche e principalmente un vero accordo politico per mettere insieme le nostre culture di provenienza e le nostre forze all'interno di un'unica lista per ribadire la centralità del pilastro europeo all'interno della proposta del centrosinistra per il governo del Paese nei prossimi anni", si legge nell'appello ai radicali.