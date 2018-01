(ANSA-AP) - LAGOS, 2 GEN - Uomini armati hanno aperto il fuoco ieri durante la messa di Capodanno in una chiesa nel River State, nel sud della Nigeria, uccidendo almeno 17 fedeli. Lo ha riferito il capo di un gruppo della comunità locale, Osi Olisa, aggiungendo che gli assalitori hanno continuato a sparare anche all'esterno del luogo di culto prima di scappare. Non ci sono al momento rivendicazioni, ma i sospetti ricadono su un gruppo di miliziani noto per sequestri e uccisioni nell'area del Delta del Niger.