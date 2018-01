Scuola: via a trattativa rinnovo contratto per 1 mln persone

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Come annunciato, oggi alle 16 è entrata nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto del comparto scuola che riguarda il triennio 2016-2018, un rinnovo atteso da quasi 10 anni. I tre leader sindacali di categoria, Francesco Sinopoli (Cgil), Maddalena Gissi (Cisl) e Pino Turi (Uil) - ritengono che il negoziato debba avere come riferimento imprescindibile l'accordo di Palazzo Vidoni del 30 novembre 2016, assicurando ai lavoratori del Comparto la piena disponibilità di risorse per un aumento medio di 85 euro mensili. "Vogliamo portare nel contratto tutte le risorse oggi attribuite ad altri canali - aggiunge poi Sinopoli - recuperare insomma tutte le risorse possibili". I sindacati arrivano all'appuntamento con diversi punti di convergenza che riguardano il rinnovo del contratto non solo per la scuola ma anche per l'università, l'alta formazione musicale, gli enti pubblici di ricerca.