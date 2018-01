(ANSA) - ROMA, 2 GEN - E' morto stamattina al Policlinico Gemelli di Roma Ferdinando Imposimato. Era nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936. Magistrato, fu giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo, come quello per il caso Moro e quello per l'attentato al Papa. Nel 1987 venne eletto al Senato come indipendente di sinistra nelle liste del Pci, nel 1992 fu eletto Camera e poi nel 1994 nuovamente al Senato. Nel 2013 il Movimento Cinquestelle lo aveva indicato, assieme ad altri nomi, per l'elezione a Presidente della Repubblica. Era stato ricoverato d'urgenza il 31 dicembre nel reparto di rianimazione. "E' stato un esempio di libertà", afferma la candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio Roberta Lombardi.